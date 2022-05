Κεφάλλονια

Κακοκαιρία - Κεφαλονιά: Στέγαστρο έπεσε πάνω σε δημοτικό υπάλληλο (εικόνες)

Ατύχημα με θύμα δημοτικό υπάλληλο στο Αργοστόλι. Προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους.

Πάνω σε δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο λιμάνι του Αργοστολίου, έπεσε στέγαστρο που ξήλωσε ο δυνατός αέρας.

Το ατύχημα έγινε το πρωί της Πέμπτης, στο σημείο όπου φτάνουν τα φέρι από το Ληξούρι και το στέγαστρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, τραυματίζοντας και τον υπάλληλο του Δήμου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ενώ άλλοι δύο υπάλληλοι που ήταν στο σημείο δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες χωρίς να μεταβούν στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο μετέβησαν, εκτός του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία, καθώς και ο αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς, Σπύρος Σαμούρης.

Πηγή: inkefalonia.gr

