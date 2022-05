Εύβοια

Κακοκαιρία - Εύβοια: Εντοπίστηκε ο αγνοούμενος

O περιπατητής είχε χάσει τον προσανατολισμό του λόγω της κακοκαιρίας. Πού εντοπίστηκε και σε τι κατάσταση.

Σώος βρέθηκε ο 36χρονος άνδρας που αγνοείτο από το βράδυ της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή Λειρί στη Δίρφυ Ευβοίας, καθώς εντοπίστηκε σήμερα από κατοίκους στην Λούτσα Ευβοίας.

Ο περιπατητής χθες το βράδυ εν μέσω κακοκαιρίας προσπάθησε να φτάσει στο καταφύγιο στην Δίρφυ Ευβοίας, έχασε τον προσανατολισμό του και επικοινώνησε με την Πυροσβεστική για να ζητήσει βοήθεια. Οι δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν το όχημά του, έφτασαν στο καταφύγιο αλλά δεν κατάφεραν να το βρουν.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν 19 πυροσβέστες, με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας-Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ) της 7ης ΕΜΑΚ, ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενώ συνδρομή παρείχαν επίσης ο ελληνικός ορειβατικός σύλλογος Χαλκίδας, η ελληνική ομάδα διάσωσης, εθελοντές καθώς και η ΕΛΑΣ, ωστόσο ο 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα από κατοίκους της περιοχής Λούτσα Ευβοίας.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό άνδρα στην περιοχή Λειρί στη Δίρφυ, Ευβοίας.

Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ. Συνδρομή από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, εθελοντές και ΕΛ.ΑΣ. pic.twitter.com/jdN92NvXzK

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 18, 2022

