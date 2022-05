Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Revenge porn: Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 20000 ευρώ

Έφτιαξε 3 προφίλ στα social media μετά τον χωρισμό τους κι ανέβαζε προσωπικές και ευαίσθητες φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του. Η ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Τρία ψεύτικα προφίλ στο όνομα της πρώην συντρόφου του, μέσω των οποίων ανέβαζε προσωπικές και ευαίσθητες φωτογραφίες της, είχε δημιουργήσει ένας νεαρός Ισπανός που δικάστηκε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελιοδικείου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία 27χρονης Ελληνίδας, η οποία περιέγραψε στο Πλημμελειοδικείο όσα βίωσε μετά τον χωρισμό της. Όπως κατέθεσε η νεαρή, ειδοποιήθηκε από φίλους της, όταν εκείνοι είδαν να "ανεβαίνουν" "stories"με φωτογραφίες της. Η ίδια πρόσθεσε ότι αρκετοί ήταν οι χρήστες του Διαδικτύου που θεωρώντας ότι τα προφίλ είναι αληθινά τα σχολίαζαν δυσμενώς και χλευαστικά.

Οι δικαστές έκριναν ένοχο τον κατηγορούμενο για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και παρότι δέχθηκαν ότι η καταγγέλλουσα υπέστη βλάβη, δεν έκαναν δεκτό το αίτημα της πολιτικής αγωγής να μετατραπεί η πράξη σε κακούργημα και άρα να εξεταστεί από ανώτερο Δικαστήριο.

Αποφάσισαν δε, να χορηγήσουν αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στη δίκη και δικάστηκε δια πληρεξούσιων δικηγόρων.

