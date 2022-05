Λάρισα

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Ανείπωτη τραγωδία με θύμα ένα μωρό δέκα μηνών, που έχασε την ζωή του λίγιες ημέρες πριν από την βάπτιση του και τον γάμο των γονιών του.

Πραγματική τραγωδία σημειώθηκε στην Ελασσόνα, όπου ένα μωρό δέκα μηνών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, λίγες μέρες πριν από τη βάπτισή του.

Το συμβάν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr έλαβε χώρα αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Ελασσόνας – Κεφαλόβρυσου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα, ευρισκόμενο στο ρεύμα προς Κρανιά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βρέφους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας όπου του έγινε για αρκετή ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Σε κατάσταση σοκ, ασθενοφόρο παρέλαβε τη 38χρονη μητέρα, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως αύριο Σάββατο το ζευγάρι θα έκανε το γάμο τους, αλλά και τη βάπτιση του βρέφους, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

