Χανιά

Κρήτη: Μοιραία πτώση με το αυτοκίνητο σε γκρεμό

Το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άντρας βρέθηκε στο γκρεμό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ένας άνδρας 75 ετών έχασε την ζωή του σήμερα το πρωί στην περιοχή των Σφακίων, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε γκρεμό.

Τον άτυχο άνδρα ανέσυραν από το σημείο της πτώσης πυροσβέστες.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Ανώπολης. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί η ΕΛΑΣ.

