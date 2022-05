Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά σε δύο μέτωπα στην Λιχάδα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σε διαφορετικά σημεία μαίνονται μέτωπα, που ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών.

(πηγή εικόνας: Facebook / Chris Venetsanos)

Πυρκαγιά μαίνεται σε δύο διαφορετικές εστίες δασικής έκτασης, στην ευρύτερη περιοχή της Λιχάδας, στην Ιστιαία Ευβοίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν άμεσα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ δόθηκε εντολή να κάνουν ρίψεις ακόμη δύο πυροσβεστκά αεροπλάνα.

(πηγή εικόνας: palmosev.gr)

(πηγή βίντεο: Facebook / Ιωάννης Αδαμάκης)

Απο ξηράς επιχειρούν απο την πρώτη στιγμή 43 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα.

Πυρκαγιά σε 2 διαφορετικές εστίες δασικής έκτασης, στην ευρύτερη περιοχή της Λιχάδας, στην Ιστιαία Ευβοίας. Επιχειρούν 3 Α/Φ και μεταβαίνουν 43 #πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 ακόμα Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 23, 2022

(πηγή βίντεο: LamiaReport.gr)

