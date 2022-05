Δωδεκανήσα

Ρόδος: 12χρονη κατήγγειλε τον θείο της για ασέλγεια

Η ανήλικη το αποκάλυψε στην μητέρα της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.



Μια νέα σοκαριστική καταγγελία εις βάρος του θείου ενός 12χρονου σήμερα παιδιού αποτελεί αντικείμενο επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Η μητέρα του παιδιού, διαζευγμένη με τον σύζυγό της με τον οποίο διατηρεί πάντως καλές σχέσεις, κατήγγειλε χθες ότι το παιδί της μετά από πίεση και προκειμένου να δικαιολογήσει την άρνησή της να ταξιδέψει στον τόπο καταγωγής και διαμονής του συζύγου της και των παππούδων του, της εκμυστηρεύτηκε ότι ο θείος της έχει ασελγήσει στο παρελθόν κατ’ επανάληψη εις βάρος της και μάλιστα από την ηλικία των 10 ετών.



Η μητέρα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, συνοδευόμενη από τον συνήγορο της δικηγόρο κ. Μανώλη Βλάχο, ενημέρωσε τις αρχές που έχουν ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την λήψη κατάθεσης παρουσία παιδοψυχολόγου από το παιδί αλλά και για τον έλεγχο του καταγγελλόμενου.