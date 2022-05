Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παράσταση διαμαρτυρίας φοιτητών στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Από μέλη φοιτητικών παρατάξεων που αντιδρούν στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων πέριξ ή μέσα στο campus.

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον χώρο που συνεδριάζει η Σύγκλητος του ΑΠΘ πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων, που αντιδρούν στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων πέριξ ή μέσα στο campus του ΑΠΘ για την περιφρούρηση της ανεμπόδιστης εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών , οι οποίες συνεχίζονται στην υπό κατασκευή βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στις σκάλες μεταξύ των ορόφων του Κτιρίου Διοίκησης φτάνοντας έως τον 7ο όροφο που βρίσκεται η αίθουσα της Συγκλήτου και περισσότερο από μία ώρα φώναζαν συνθήματα κατά της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4777/2021 που αφορούν την εγκατάσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) στα ΑΕΙ. Αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή και κατέθεσε στη Σύγκλητο του ΑΠΘ τα αιτήματα των φοιτητικών παρατάξεων.

Οι οικοδομικές εργασίες στον ισόγειο χώρο του Τμήματος Βιολογίας, που αφορούν την αποκατάσταση των καταστροφών που είχαν προκαλέσει άγνωστοι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου της Βιβλιοθήκης, εκτιμάται πως θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

