Πάτρα: Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια

Προσπάθειες να περιοριστεί η πυρκαγιά που καίει δίπλα σε σπίτια και σχολείο.

Συναγερμός σημανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αρόης στην Πάτρα.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδική έκταση, δίπλα σε σπίτια και σε σχολείο γεγονός το οποίο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς και να μην επεκταθεί.

Οι καπνοί είναι ορατοί από πολλά σημεία της Πάτρας.

