Θεσπρωτία

Απάτη - Θεσπρωτία: 27.000 ευρώ... “έκαναν φτερά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν επιχειρηματία

Μορφή πανδημίας έχουν πάρει πλέον οι ηλεκτρονικές απάτες. Θύμα ηλεκτρονικής απάτης και μάλιστα από το εξωτερικό έπεσε επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τουριστική περιοχή της Θεσπρωτίας.

Ο συγκεκριμένος αποφάσισε να παραγγείλει οικιακές συσκευές από ηλεκτρονικό κατάστημα του εξωτερικού. Μετά από επικοινωνία απέστειλε το ποσό των 17.000 ευρώ, αλλά μάταια περίμενε τα εμπορεύματα.

Μετά την πάροδο ενός περίπου μήνα, επικοινώνησε εκ νέου με το κατάστημα, όπου τον παρέπεμψαν στη μεταφορική εταιρεία, η οποία «δήθεν» είχε αναλάβει τη μεταφορά και την παράδοση των εμπορευμάτων.

Η μεταφορική του ζήτησε και κατέβαλε άλλες 10.000 ευρώ για τον εκτελωνισμό και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα ουδέποτε παραδόθηκαν, το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλέον άφαντο και τα χρήματα έκαναν φτερά. Ο επιχειρηματίας προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, αλλά οι ελπίδες εντοπισμού των δραστών είναι πλέον μηδαμινές.

Πηγή: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Προσπάθησε να την βιάσει, την χτύπησε και εγκλωβίστηκε σπίτι της

Πειραιάς – 5χρονη: Η μαρτυρία του καπετάνιου που εντόπισε το κοριτσάκι στην θάλασσα (βίντεο)

Bullying - 11χρονος: οι απειλές, η μητέρα του και η έρευνα στο περιβάλλον του (βίντεο)