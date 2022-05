Εύβοια

Παράνομος κυνηγός εμβόλισε αυτοκίνητο θηροφύλακα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδίωξη θρίλερ, με τον λαθροκυνηγό να «χάνεται» μέσα στην παρανομία.

Λαθροκυνηγός, ο οποίος κυνηγούσε παράνομα λαγούς στο Αλιβέρι, προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο, όταν έγινε αντιληπτός από τις αρμόδιες Αρχές.

Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος με έδρα το Αλιβέρι, τα Φύλλα Ευβοίας και την Ερέτρια εντόπισαν ένα άτομο να κυνηγάει παράνομα λαγούς, με σκύλους δίωξης στο καταφύγιο “Μανιάτικο”.

Οι θηροφύλακες έστησαν μπλόκο αλλά όταν ο λαθροκυνηγός τους αντιλήφθηκε αντί να σταματήσει στο σήμα που του έκαναν ανέπτυξε ταχύτητα στο όχημα του και εμβόλισε το αυτοκίνητο ενός θηροφύλακα από την Ερέτρια.

Ο λαθροκυνηγός βγήκε από το όχημα του και εξαφανίστηκε στο δάσος. Στο όχημα του βρέθηκε ένας σκοτωμένος λαγός, φυσίγγια, τέσσερα κυνηγόσκυλα και το κινητό του τηλέφωνο.

Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίες και όπως αποδείχθηκε αργότερα από τον έλεγχο της αστυνομίας ήταν και ανασφάλιστο.

Επίσης το όπλο που βρέθηκε στο αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κλεμμένο. Ο λαθροκυνηγός αναζητείται από την αστυνομία, προκειμένου να συλληφθεί.

Πηγή: egnomi.gr, eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ

Τραμπ: Οι πολίτες να οπλιστούν για να πολεμήσουν το κακό