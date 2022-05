Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τους έπιασαν με μισό κιλό κάνναβη έξω από σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι ανήλικος. Τι βρήκαν μέσα στην επίμαχη τσάντα οι αστυνομικοί.

Με μισό κιλό κάνναβη συνελήφθησαν έξω από σχολικό συγκρότημα του Ηρακλείου χθες το απόγευμα δύο νεαροί, 17 και 22 ετών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν έξω από σχολείο της περιοχής των Δειλινών. Οι αστυνομικοί που τους έκαναν έλεγχο βρήκαν στην κατοχή τους μια τσάντα με 466 γραμμάρια ινδική κάνναβη.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες (26.05.2022) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευόμενων ενεργειών και ειδικών δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, χθες (26.05.2022) το απόγευμα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί πέριξ σχολικού συγκροτήματος και πραγματοποιήθηκε έλεγχος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε και κατασχέθηκε μια τσάντα η οποία περιείχε ποσότητα κάνναβης βάρους 466 γραμμαρίων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Παπαδοπούλου: οι “Απαράδεκτοι”, ο Μπονάτσος και η ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Κλοπή αυτοκινήτων: Χειροπέδες σε πολυμελή συμμορία (βίντεο)