Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους νεαρούς, που συνελήφθησαν κατά τα χθεσινά επεισόδια.

Ελεύθεροι, μετά την αναβολή της δίκης τους από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, αφέθηκαν τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί μετά τα χθεσινά επεισόδια στο ΑΠΘ.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης, φθορές, οπλοκατοχή, παράβαση των νόμων περί διαδηλώσεων και ναρκωτικών, κατά περίπτωση.

