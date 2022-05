Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκε το κτήριο όπου στεγάζεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Στις φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι το κτίριο όπου στεγάζεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 27 στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε γραφεία του κτιρίου. Επί τόπου βρίσκονται έξι οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δέκα οκτώ πυροσβέστες. Πραγματοποιείται εκκένωση του κτιρίου απ΄ όπου βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: κέρδη και νέα ξεκινήματα το τριήμερο (βίντεο)

Συγκλονιστικό: Πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γιάτρεψε άπιστο γιατρό!

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)