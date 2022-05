Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί, δύο διασωληνωμένοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές αγωνίας έζησαν όσοι ήταν στο κτήριο του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Εικόνες καταστροφής.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε πριν τις 3 το μεσημέρι στο κτίριο όπου στεγάζεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αριστοτέλους 27 στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο επιχείρησαν δώδεκα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με σαράντα πυροσβέστες.

Συνολικά 44 άτομα, ανάμεσά τους και 30 παιδιά που βρίσκονταν σε παρακείμενο φροντιστήριο, χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας από το κτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου, 4 είναι με ελαφριά αναπνευστικά και δύο διασωλημένοι, ηλικίας 20 και 35 ετών. Τρία άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Άγιο Δημήτριο, με ελαφριά αναπνευστικά.

Όπως περιέγραψε σε δημοσιογράφους ο Μάριος Αποστολίδης, συντονιστής επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Κ. Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε αρχικά για πυρκαγιά σε κτήριο γραφείων. «Οι πρώτες πληροφορίες μας έκαναν λόγο για εγκλωβισμένα άτομα. Άμεσα κινητοποιήσαμε 12 οχήματα με 40 Πυροσβέστες, εκ των οποίων ένα γερανοφόρο ώστε σε περίπτωση που χρειαζόταν, να απεγκλωβίσουμε από τα μπαλκόνια τα εγκλωβισμένα άτομα».

Σημειώνει ότι όπως διαπιστώθηκε η πυρκαγιά ξέσπασε σε παρακείμενο κτήριο του ΕΒΕΘ. «Η φωτιά ξέσπασε σε διπλανό εγκαταλελειμμένο κτήριο όπου είχε μέσα σκουπίδια και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η φωτιά δεν πέρασε στο διπλανό κτήριο, περιορίστηκε στον χώρο όπου εκδηλώθηκε. Πέρασαν ωστόσο οι καπνοί που δημιούργησαν το πρόβλημα στον κόσμο. Ο κόσμος αμέσως βγήκε στα μπαλκόνια και στην ταράτσα» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστολίδη, απεγκλωβίστηκαν συνολικά 44 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά καθώς δίπλα από το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά, υπήρχε φροντιστήριο.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Σφελινιώτης, Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε ακάλυπτο χώρο. “Παρείχαμε συνδρομή στους συναδέλφους μας από την Πυροσβεστική. Βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπήρχε κανένα άτομο που να βρίσκεται σε κίνδυνο και μεταδίδαμε τις πληροφορίες που λαμβάναμε από πολίτες στους Πυροσβέστες ώστε με ασφάλεια να απεγκλωβιστούν όλοι. Όλα πήγαν άριστα“, ανέφερε.