Λάρισα

Νοσοκομείο Λάρισας: Ασθενής ΜΕΘ εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ

Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής χρειάστηκε για τον απεγκλωβισμό του ασθενούς, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ.

Ασθενής της ΜΕΘ εγκλωβίστηκε για περισσότερο από μία ώρα στο ασανσέρ του νοσοκομείου Λάρισας και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του, ενώ λίγο νωρίτερα σε άλλο ασανσέρ κλείστηκε και ο διοικητής του Νοσοκομείου Γρηγόρης Βλαχάκης.

Τα χθεσινά περιστατικά αποδείχθηκαν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», με τον διοικητή να καλεί τη συνεργαζόμενη εταιρεία για τη συντήρηση, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση των ανελκυστήρων και να ερμηνεύσει τα καθημερινά προβλήματα που παρατηρούνται, ενώ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου να ελέγξουν εξονυχιστικά τη σύμβαση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πηγή: onlarissa.gr

