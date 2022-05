Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έρευνα για τη φωτιά στην πλατεία Αριστοτέλους

Διασωληνωμένοι παραμένουν οι τραυματίες από τη χθεσινή φωτιά, ενώ η Πυροσβεστική διενεργεί έρευνα για τα αίτια.

Προανάκριση διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία για τα ακριβή αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε πολυώροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο, δίπλα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Έχει ήδη γίνει αυτοψία και η συλλογή των στοιχείων από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ώστε τις επόμενες μέρες να παραδοθεί το πόρισμα των ειδικών για την εκδήλωση της φωτιάς, από την οποία απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής 42 άτομα.

Εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι δυο άνθρωποι στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, η κλινική τους εικόνα είναι καλή και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να αποσωληνωθούν.

Μια ακόμη γυναίκα παραμένει σε νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο η ζωή της, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πολίτες που διακομίστηκαν χθες σε νοσοκομεία της πόλης πήραν εξιτήριο.

