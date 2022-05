Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ - “Στέκι στο Βιολογικό”: Συνεχίζονται οι εργασίες παρουσία αστυνομίας

Καζάνι που βράζει θυμίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας για την κατασκευή της βιβλιοθήκης στο πρώην στέκι του βιολογικού, να συνεχίζεται.

Μετά τις πέτρες, τα χημικά, τους τραυματισμούς και τις συλλήψεις, ποτό, χορός και μουσική στη φιλοσοφική σχολή του Αριστοτελείου, όπου φοιτητές διοργάνωσαν πάρτυ για να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε να ενισχυθεί οικονομικά ο 20χρονος που τραυματίστηκε στα επεισόδια το μεσημέρι της Πέμπτης.





Οι εργασίες στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στο στέκι του βιολογικού, συνεχίστηκαν και σήμερα, με την παρουσία της αστυνομίας.



Έντονη ήταν η αντίδραση του αντιπρύτανη του αριστοτέλειου για την παρουσία συναδέλφων του κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο πανεπιστημιακό campus."όταν βλέπω συναδέλφους μου και είναι ανάμεσα στους παραταγμένους φοιτητές με όλα τα μέσα που διαθέτουν, Παλούκια δοκάρια και δεν ξέρω από την άλλη μεριά όταν βλέπω συνάδελφό μου ανάμεσα να κάθεται εκεί πέρα και να βρίζει και να του στέλνει μηνύματα στα ΜΑΤ εκεί ουσιαστικά παρακινεί τους φοιτητές ποιο είναι το αποτέλεσμα από μία τέτοια σύγκρουση τραυματίες το λιγότερο έτσι ..στόχος είναι αυτός για να διατηρηθεί η ένταση θέλει αίμα."...

Φοιτητές πραγματοποίησαν και σήμερα συγκέντρωση έξω από τη σχολή θετικών επιστημών χωρίς ωστόσο να προκληθούν εντάσεις.

