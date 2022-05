Λάρισα

Φάρσαλα: Aυτοκίνητο παρέσυρε 2χρονη - την εγκατέλειψε ο οδηγός

Αναζητείται ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε τραυματισμένο το κοριτσάκι.



Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι δύο ετών από τα Φάρσαλα, το οποίο παρασύρθηκε από φορτηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, οταν ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο τπαρέσυρε το κοριτσάκι και το τραυμάτισε.

Μάλιστα, ο οδηγός του οχήματος έφυγε από το σημείο εγκαταλείποντας το παιδί.

Αρχικά, η 2χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, όπου και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, καθώς ήταν τραυματισμένο στη δεξιά πλευρά του σώματός του.

Στην αναζήτηση του οδηγού ο οποίος τραυμάτισε το δίχρονο κοριτσάκι στα Φάρσαλα βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

