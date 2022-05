Κορινθία

Φωτιά σε εν κινήσει όχημα στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Η στιγμή που φορτηγό "τυλίγεται" στις φλόγες στην Πατρών – Κορίνθου.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος του Βέλου από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εν κινήσει φορτηγό.

Ο οδηγός του φορτηγού με ψυχραιμία μετακίνησε τον τράκτορα από την καρότσα και απομακρύνθηκε.

Η καρότσα του φορτηγού κάηκε σχεδόν ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου όπου και έσβησαν τη φωτιά γρήγορα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

