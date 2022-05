Θεσσαλονίκη

Επίθεση σε ελεγκτές του ΟΑΣΘ: Αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά συνελήφθησαν ξανά οι δύο νεαροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν εκ νέου οι δύο 25χρονοι που είχαν απειλήσει με μαχαίρι ελεγκτές... επειδή τους ζήτησαν το εισιτήριό τους,

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκαν οι δύο 25χρονοι από τη Συρία, που είχαν συλληφθεί με την κατηγορία ότι απείλησαν με αναδιπλούμενο σουγιά δύο ελεγκτές του ΟΑΣΘ όταν τους ζήτησαν να επιδείξουν τα εισιτήριά τους, σε λεωφορείο της γραμμής 33, την περασμένη Κυριακή.

Το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης καθώς απουσίαζαν οι μάρτυρες κατηγορίας και ήρε την κράτησή τους.

Συνελήφθησαν όμως εκ νέου επειδή κατείχαν πλαστά έγγραφα διαμονής και γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φρικτό έγκλημα: Σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε και τον... μαγείρεψε

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Κορονοϊός: Την Τετάρτη πετάμε τις μάσκες - Που παραμένουν υποχρεωτικές