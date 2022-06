Λάρισα

Λάρισα: Απείλησε με τσεκούρι την πρώην του

Στο δικαστήριο έφτασε η υπόθεση, με τον φερόμενο ως δράστη να αρνείται και τον χωρισμό.

Στο σπίτι της 31χρονης πρώην του, στον Τύρναβο, έφτασε ο 67χρονος πρώην σύντροφός της, απειλώντας την με τσεκούρι.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο πρώην τη πήγε στο σπίτι της προχθές το βράδυ και με το τσεκούρι στο χέρι, την απειλούσε, όπως και 70χρονη συγγενή της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επί τόπου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 31χρονης, ο συνταξιούχος από τη Λάρισα, απείλησε τηλεφωνικά και τον 51χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο νέος φίλος της πρώην του.

Ο 67χρονος οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Τριμελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεσή του τις επόμενες ημέρες.

Με την πρόεδρο του Δικαστηρίου να του επισημαίνει πως «όχι απλά δεν θα πλησιάσει ξανά στο χωριό το σπίτι» της 31xpovns, αλλά δεν θα έχει μαζί της και καμία τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο 67xpovos αρνείται την κατηγορία, λέγοντας ότι ποτέ δεν απείλησε την 31χρονη σημειώνοντας επίσης ότι, κατά τη δική του εκδοχή και σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται η πρώην αγαπημένη του, δεν έχει επέλθει χωρισμός.

