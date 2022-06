Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - αυτοκτονία γυμναστή: Γυναίκα “αράχνη” ψάχνουν οι Αρχές

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της αυτοχειρίας ενός 50χρονου γυμναστή στη Θεσσαλονίκη.



Ο άνδρας που έδωσε τέλος στη ζωή του το μεσημέρι της Τρίτης, μέσα στο γυμναστήριο που διατηρούσε στην ανατολική Θεσσαλονίκη, υποστήριξε με email που έστειλε σε γνωστούς του, ότι οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη καθώς εξαπατήθηκε από μια γυναίκα, με την οποία φέρεται να είχε ερωτικές σχέσεις.

Ο αυτόχειρας υποστήριξε ότι η γυναίκα αυτή του απέσπασε περίπου 400.000 ευρώ, οδηγώντας τον στην οικονομική καταστροφή, ενώ αναφέρθηκε και σε διάφορες άλλες παρανομίες που του είχε αποκαλύψει η ίδια.

Παράλληλα, ο 50χρονος άνδρας έκανε αναφορά στο σημείωμά του, για κύκλωμα που προέβαινε σε εκβιασμούς επιχειρηματιών, ακόμη και φόνους, καθώς και σε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικα κορίτσια.

Μάλιστα, όπως ο ίδιος αναφέρει σε μήνυμα του που βρέθηκε στον υπολογιστή του, η γυναίκα αυτή συμβούλευε τη 17χρονη κόρη της για το πως να βρει πλούσιο σύντροφο στην Θεσσαλονίκη, μέσα από πάρτι στην πόλη.

Στο ίδιο μήνυμα καταγγέλλει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ανήκει σε κύκλωμα το οποίο εξαπατούσε συστηματικά επιφανείς ανθρώπους και επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα.

"Ζητάω συγνώμη από τον Θεό, από τον πνευματικό μου που τον στεναχώρησα και από όλους αυτούς που με αγαπάνε, από όλους τους αθλούμενους", φέρεται να καταλήγει η ανάρτησή του.

Όλα αυτά θα απασχολήσουν τις Αρχές, οι οποίες καλούνται να ξετυλίξουν ένα κουβάρι ώστε να φτάσουν στους υπεύθυνους που οδήγησαν τον 50χρονο άντρα στην αυτοχειρία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του μηνύματος που έστειλε ο 50χρονος γυμναστής, δόθηκε εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

