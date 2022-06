Ηράκλειο

Ηράκλειο: τουρίστρια κατήγγειλε ότι την βίασε οδηγός ταξί

Μία καταγγελία βιασμού ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικοί του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 43χρονη Βρετανίδα πήγε χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε πως έπεσε θύμα βιασμού από έναν 28χρονο οδηγό ταξί.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία της, το βράδυ της Δευτέρας η τουρίστρια πήγε σε μπαρ της Χερσονήσου για να διασκεδάσει.

Μόλις έφυγε από εκεί πήρε ένα ταξί, το οποίο οδηγούσε ο 28χρονος, για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο της. Ωστόσο, όπως τόνισε η 45χρονη ο οδηγός ταξί την πήγε σε ένα απομακρυσμένο μέρος όπου και τη βίασε.

Οι αστυνομικοί λίγες ώρες μετά την καταγγελία εντόπισαν και συνέλαβαν τον 28χρονο ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

πηγή: cretapost.gr

