Κάρυστος: Αγνοείται ψαροντουφεκάς

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 41χρονου ψαροντουφεκά που αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 41χρονου ψαροντουφεκά που αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Ντόρο, ανοιχτά της Καρύστου στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό χθες, παρέα τριών ψαροντουφεκάδων κατευθύνθηκαν ανοιχτά της Καρύστου προς την πλευρά του Αιγαίου για κατάδυση. Όταν βγήκαν πάλι στην επιφάνεια οι δύο από αυτούς διαπίστωσαν πως ο τρίτος δεν είχε εμφανιστεί και μάλιστα εντόπισαν τη σημαδούρα του να κατευθύνεται ανοιχτά προς τη θάλασσα.

Οι λιμενικές Αρχές που ειδοποιηθήκαν σήμαναν συναγερμό, και ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης με τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) στην οποία μετείχαν 3 περιπολικά του Λιμενικού Σώματος σκάφη ιδιωτών, ενώ στις έρευνες μετείχε και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού όπως επίσης και ιδιώτες δύτες που ειδοποιήθηκαν συγχρόνως χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι εντατικά οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με ενισχυμένες δυνάμεις, αφού μετέχουν πλέον και εθελοντές διασώστες από το Αλιβέρι.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή περιπολούν ρυμουλκά και άλλα σκάφη που ερευνούν σε συνδυασμό με τα πλωτά του Λιμενικού Σώματος.

