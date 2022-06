Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστής μπούκαρε σε βενζινάδικο και χτύπησε τον υπάλληλο (βίντεο)

Με την χρήση βίας του απέσπασε χρήματα. Συνελήφθη ο δράστης, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Βίντεο ντοκουμέντο από την ληστεία.



Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς, το πρωί της Πέμπτης, εισήλθε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Χαλκηδόνας και με τη χρήση βίας σε βάρος του 69χρονου υπαλλήλου, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ από την κατοχή του.



Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 31χρονου συνεργού του που αναζητείται.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Βίντεο:e-koufalia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

