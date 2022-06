Μαγνησία

Σκόπελος: Εκπαιδευτικός προσπάθησε να φιλήσει ανήλικη

Ενοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 15χρονης κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.



Ενοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 15χρονης κρίθηκε χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου 57χρονος εκπαιδευτικός από την Αλεξανδρούπολη. Ο καταδικασθείς όρμησε στην ανήλικη για να τη φιλήσει στο στόμα, ενώ εκείνη δεν ήθελε και αντιστεκόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2019 στη Σκόπελο, όπου ο καταδικασθείς έκανε διακοπές με την οικογένειά του, όπως και η κοπέλα, η οποία είναι από τον Βόλο και σήμερα ηλικίας 18 ετών.

Ο κατηγορούμενος δικάστηκε χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή.

Φέρεται να προσέγγισε το κορίτσι σε μονοπάτι της γνωστής παραλίας Καστάνη με πρόσχημα να το ρωτήσει πώς τα πάει στο σχολείο. Στη συνέχεια όμως προχώρησε σε ενέργειες που αιφνιδίασαν την ανήλικη και την αναστάτωσαν δυσάρεστα. Συγκεκριμένα, φέρεται να τη φίλησε στο κεφάλι και στο μάγουλο και ενώ εκείνη δεν ήθελε, προσπάθησε να τη φιλήσει και στο στόμα.

Για καλή τύχη του κοριτσιού, το οποίο αντιστεκόταν, από το σημείο πέρασε παρέα τουριστών και μπόρεσε να ξεφύγει από τα χέρια του εκπαιδευτικού και να επιστρέψει στην οικογένειά της, που βρισκόταν στην παραλία. Αναστατωμένη η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της για την περιπέτεια που είχε. Τότε ο πατέρας της μετέβη αμέσως στο σημείο του περιστατικού, αναζήτησε τον εκπαιδευτικό και του ζήτησε εξηγήσεις.

Από την πλευρά του ο 57χρονος φέρεται να αρνείται το καταγγελλόμενο περιστατικό. Υποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας των πράξεών του ήταν καθαρά εκπαιδευτικός και πατρικός. Λέει ότι στην παραλία βρισκόταν και εκείνος με την οικογένειά του, με την οποία έκανε διακοπές.

Χθες δεν παρευρέθηκε στη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, το οποίο συνεδρίαζε έως αργά το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών. Εκπροσωπούταν από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος υπογράμμισε πως επί της ουσίας πρόκειται για παρεξήγηση. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν μόνο οι γονείς της νεαρής κοπέλας.

Η μητέρα της παθούσας, που είναι επίσης εκπαιδευτικός, περιέγραψε στο δικαστήριο όσα η κόρη της τής αποκάλυψε επιστρέφοντας αναστατωμένη στην παραλία. Ο πατέρας του κοριτσιού είπε ότι βρήκε όντως στο σημείο όπου ανέφερε η κόρη του τον 57χρονο και του ζήτησε τον λόγο.

