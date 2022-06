Κορινθία

Κορινθία: Φωτιά από κεραυνό στα Στραβά

Στη "μάχη" της κατάσβεσης επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά ξέσπασε στα Στραβά Λουτρακίου, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνό σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

