Θεσσαλονίκη

Σύλληψη για την ληστεία 170000 ευρώ από σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο άνδρας στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί. Προ μηνών είχε βρεθεί το αυτοκίνητο των θυμάτων, με το οποίο διέφυγε ο διαρρήκτης με την “χρυσή λεία”

Την εξιχνίαση κλοπής, με λεία 170.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, που τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 από σπίτι σε περιοχή του Κιλκίς, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως ένας εκ των δραστών ταυτοποιήθηκε ένας 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος, από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, είχαν εισέλθει στο σπίτι, απ' όπου αφαίρεσαν 120.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 49.000 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Επιπλέον, ο συλληφθείς, κατά την αποχώρησή του από το σημείο, φέρεται να αφαίρεσε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι, το οποίο βρέθηκε δύο μήνες αργότερα και αποδόθηκε στη νόμιμη ιδιοκτήτριά του.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σταμάτης Κραουνάκης: το μήνυμα της μητέρας του, η Πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος (βίντεο)

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο