Θεσσαλονίκη: Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Άμεσα ξεκίνησαν αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ένας τραυματίας και δύο συλλήψεις είναι το αποτέλεσμα αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 42χρονος από τη Συρία διακομίστηκε με τραύμα στο πόδι, από αιχμηρό αντικείμενο, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11.30 μμ της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Σβορώνου και Καραολή και Δημητρίου. Άμεσα ξεκίνησαν αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Για το επεισόδιο, τα αίτια του οποίου δεν έγιναν γνωστά, συνελήφθησαν ένας 27χρονος Παλαιστίνιος κι ένας 38χρονος Σομαλός από αστυνομικούς της Ομάδας «Μαύροι Πάνθηρες».

Οι συλληφθέντες, ένας Παλαιστίνιος και ένας Σομαλός, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

