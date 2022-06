Χανιά

Κρήτη: Aκυβέρνητη θαλαμηγός με 10 επιβαίνοντες

Κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό Σώμα και παραπλέοντα σκάφη



Σήμα κινδύνου εξέπεμψε τα ξημερώματα της Παρασκευής θαλαμηγός με σημαία Ντελάγουερ. Στο σκάφος επέβαιναν 10 άτομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ , η θαλαμηγός έμεινε ακυβέρνητη λόγω έλλειψης καυσίμων, και ενώ έπλεε 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης.

Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος ήταν άμεση και κοντά στη θαλαμηγό έχουν σπεύσει για συνδρομή παραπλέοντα σκάφη και αναμένεται να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές σημείο, σε κάποιο λιμάνι της Κρήτης.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ.

πηγή: ΕΡΤ Χανίων

