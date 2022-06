Τρίκαλα

Τρίκαλα: σύλληψη αστυνομικού για πυροβολισμούς σε γλέντι

Δεν είχε καλή εξέλιξη το προγαμιαίο γλέντι σε χωριό των Τρικάλων, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του έγινε καταγγελία για πυροβολισμούς και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν νεαρό συνάδελφό τους που υπηρετεί στην Αθήνα, αδελφό της νύφης, με την κατηγορία των “άσκοπων πυροβολισμών στον αέρα”.

Ο νεαρός αστυνομικός έδωσε κατάθεση και αφέθηκε ελεύθερος το πρωί του Σαββάτου, ενώ θα ακολουθήσει η τακτική διαδικασία.

