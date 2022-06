Χανιά

Χανιά: Φωτιά σε ξενοδοχείο

Αναστάτωση για τους ενοίκους και το προσωπικό, απο την φωτιά στον χώρο του ξενοδοχείου. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε στις 4:00 τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή Κουρνά στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε σε υπόγειο χώρο όπου βρίσκεται η λινοθήκη του ξενοδοχείου ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Από τη φωτιά κάηκαν κλινοσκεπάσματα, ηλεκτρικές συσκευές, καλωδιώσεις ενώ η ζημιά υπολογίζεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ΠΥ Βρυσών ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

