Μάλια: Έψαχναν τον βιαστή της και τελικά κατηγορείται... ο πατέρας της

Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση φαίνεται πως σημειώθηκε στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή έναν 62χρονο Βρετανό τουρίστα ο οποίος φέρεται να βίασε την ίδια του την κόρη στα Μάλια.

Ειδικότερα, μια 34χρονη τουρίστρια από την Βρετανία φέρεται να πήγε το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουνίου στο ΑΤ. Χερσονήσου προκειμένου να καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού, όσο ήταν μεθυσμένη, χωρίς να μπορεί να υποδείξει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον δράστη λόγω μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για περισσότερα από δυο 24ωρα οι αστυνομικοί της περιοχής εξέτασαν υλικό από τις κάμερες, ερευνώντας παράλληλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Όπως αποδείχθηκε, ο πατέρας της είχε αποπειραθεί να προβεί σε ασελγείς πράξεις και μέσα στο μπαρ όπου διασκέδαζαν, την χτύπησε στο πρόσωπο την ακολούθησε όταν εκείνη έφυγε από την επιχείρηση και τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, την βίασε σε ερημική παραλία.

Μάλιστα, η γυναίκα φέρει τραύματα σε όλο της το σώμα, πιθανότατα από την ακινητοποίηση, τις πέτρες και τα κλαδιά που υπήρχαν στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά σήμερα Σάββατο 11 Ιουνίου προσήχθη και στην συνέχεια συνελήφθη ο πατέρας της γυναίκας με τον οποίο έκαναν μαζί διακοπές στα Μάλια και ο οποίος φέρεται να βίασε την ίδια του την κόρη.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον πατέρα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν σε βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η άτυχη γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή και έχουν ληφθεί δείγματα DNA, ενώ ο Βρετανός αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

