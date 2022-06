Αχαΐα

Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων - Στο νοσοκομείο 16χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 16χρονος μετά από συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο.



Σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Μπεγουλακίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα ανηλίκων, για άγνωστους λόγους συνεπλάκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 16χρονος, στο κεφάλι.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως στο σημείο έτρεξαν και γονείς όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και διασώστης μοτοσικλετιστής που έφθασε στο σημείο προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες, καθώς το παιδί φαινόταν να μην μπορεί να συνέλθει από τα χτυπήματα που δέχτηκε.

Τελικά Μονάδα του ΕΚΑΒ προσέγγισε τον χώρο και μετέφερε αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο Ρίου, ενώ έφθασε και αστυνομική δύναμη για να ερευνήσει τους λόγους της σύρραξης.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ο θανατοποινίτης Φρανκ Άτγουντ και τα γράμματα που του έστελνε (βίντεο)

Τροχαίο - Χαλκιδική: Θρήνος για τον 18χρονο που σκοτώθηκε

Τουρκία - Δημοσκόπηση: Ο Ερντογάν χάνει τις εκλογές απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο