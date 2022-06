Αχαΐα

Πάτρα: “Έσπρωχνε” ναρκωτικά μαζί με το παιδί του

Το ανήλικο παιδί του έπαιρνε μαζί στη διακίνηση των ναρκωτικών ο συλληφθείς στην Πάτρα.

Το παιδί του χρησιμοποιούσε ως προκάλυψη για τη διακίνηση ναρκωτικών ένας άνδρας από την Πάτρα, χρήστης, όπως και η γυναίκα του.

Ο Έλληνας και η γυναίκα του, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθησαν την ώρα που πωλούσαν ναρκωτικά σε δύο άνδρες, ελληνικής καταγωγής.

Ο 35χρονος, περίπου άνδρας, τη στιγμή της συναλλαγής, κρατούσε το 6χρονο παιδί στην αγκαλιά του και η σύλληψη του ίδιου και της γυναίκας του, έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους δύο αγοραστές, ενώ μετά από έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού, εντοπίστηκαν ναρκωτικά και μετρητά.

Το ζευγάρι ταυτοποιήθηκε για 86 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και οι τέσσερις συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πατρών.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας Έλληνας και μια αλλοδαπή γυναίκα, μέλη συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών.

Επιπλέον, συνελήφθησαν δυο ακόμα Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και τα πλήρη στοιχεία ακόμη ενός χρήστη που προμηθευόταν ναρκωτικά από τα μέλη της συμμορίας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, χθες το μεσημέρι εντόπισαν τον Έλληνα –διακινητή έξω από την οικία του, ο οποίος επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα και συναντήθηκε με τους δυο συλληφθέντες – αγοραστές σε διαφορετικό χρόνο.

Άμεσα οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δυο αγοραστές και σε σωματικούς ελέγχους που τους ενήργησαν βρήκαν στην κατοχή τους συνολικά και κατέσχεσαν (1,4) γραμμάρια ηρωίνης, τα οποία είχαν αγοράσει από τον ημεδαπό και τους συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν και τα δυο μέλη της συμμορίας.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, διακριβώθηκε ότι οι δυο συλληφθέντες, μέλη της συμμορίας ενέχονται τους τελευταίους δυο μήνες σε (86) περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών, σε χρήστες της πόλης των Πατρών.

Επιπλέον, η αλλοδαπή συλληφθείσα παρατηρούσε κινήσεις ατόμων και οχημάτων κοντά στην οικία τους και στην ευρύτερη περιοχή, φροντίζοντας να ενημερώνει άμεσα τον ημεδαπό διακινητή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των κατηγορούμενων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξής :

• (61,9) γραμμάρια ηρωίνης,

•(1.860) ευρώ,

• Μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• Δυο κινητά τηλέφωνα

• Δυο σπάτουλες με ίχνη ηρωίνης και

• Ένα πλακάκι και ένα ξυραφάκι με ίχνη της ναρκωτικής ουσίας

Τα μέλη της συμμορίας είχαν διακινήσει (115) γραμμάρια ηρωίνης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις (2.305) ευρώ, ενώ από την κατασχεθείσα ποσότητα των (61,9) γραμμαρίων ηρωίνης θα αποκόμιζαν επιπλέον παράνομο περιουσιακό όφελος (1.238) ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο κατασχέθηκαν ως μέσα διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών.

