Χανιά

Τροχαίο: Νεκρός 58χρονος πεζός

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μια φορά ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης.

Eνας 58χρονος άντρας, εχασε την ζωή του σήμερα το πρωί οταν παρασύρθηκε απο αυτοκίνητο την ώρα που βάδιζε στο Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 58χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην περιοχή κοντά στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, ενώ τις ακριβείς συνθήκες κάτω απο τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα ερευνά το τμήμα Τροχαίας του ΒΟΑΚ.

