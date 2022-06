Κορινθία

Φωτιά στην Αρχαία Κόρινθο (βίντεο)

Η φωτιά στην Αρχαία Κόρινθο, ξέσπασε κοντά στο κάστρο της Ακροκορίνθου



Σύμφωνα με το ρεπορταζ, αυτή την ώρα λόγω της μεγάλης φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο.

Οι τουρίστες που βρίσκονταν εκεί, έχουν απομακρυνθεί και είναι πια σε ασφαλές μέρος.

Επιχειρούν 29 Πυροσβέστες 11 οχήματα. 1 ομάδα Πεζοπόρου τμήματος ένα ελικόπτερο Έρικσον, ενώ συμμετέχουν στην κατάσβεση και εθελοντές.

Μια ακόμη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση Κορίνθου. Η εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι αρκετά καλή, δεν υπάρχει θέμα για κατοικημένη περιοχή.

πηγή: korinthostv.gr

