Κακοκαιρία “Genesis” - Θεσσαλονίκη: Σφοδρή βροχόπτωση και χαλάζι (βίντεο)

Η κακοκαιρία χτύπησε και πάλι τη Θεσσαλονίκη. Το απογευματινό μπουρίνι τα "σήκωσε" όλα.

Η κακοκαιρία Genesis συνεχίζει να “χτυπά” περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Θεσσαλονίκη. Η ανατολική πλευρά της πόλης ήταν αυτή “χτυπήθηκε” σε μεγάλο βαθμό σήμερα.

Η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση δέντρων πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ πολίτες εγκλωβίστηκαν μέσα σε ασανσέρ.

Σε βίντεο φαίνεται ο δυνατός αέρας να παρασέρνει ένα τραπεζάκι από μπαλκόνι ενώ στη συνέχεια φαίνεται η χαλαζόπτωση στην περιοχή του Λευκού Πύργου.

Μπαράζ προβλημάτων έφερε η ξαφνική καταιγίδα που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η βλάβη στην ηλεκτροδότηση σε Πυλαία και Κωνσταντινουπολίτικα, ενώ το πρόβλημα παραμένει στην Καλαμαριά.

Όπως αναφέρει σε ενημέρωσή της η Πυροσβεστική, λόγω ισχυρών ανέμων συνοδεία σύντομης βροχόπτωσης το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος στην Κεντρική Μακεδονία, δέχτηκε 100 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Το απόγευμα της Δευτέρας, σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έπεσαν δέντρα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα κυρίως στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Λόγω ισχυρών ανέμων συνοδεία σύντομης βροχόπτωσης το κέντρο επιχειρήσεων του #πυροσβεστικού σώματος στην Κεντρική Μακεδονία, δέχτηκε 100 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και #απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2022

πηγή: thestival.gr

