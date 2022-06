Χανιά

Χανιά: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο

Ένας ακόμα θάνατος καταγράφηκε στα Χανιά ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος, σε ξενοδοχείο της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας περίπου 80 ετών, βρέθηκε νεκρός. Στο σημείο κλήθηκε αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξετάσει το συμβάν.

Ο θάνατος του ηλικιωμένου καταγράφηκε ως αιφνίδιος ενώ τα ακριβή αίτια θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή.

