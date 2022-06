Κυκλάδες

Φωτιά στην Πάρο (εικόνες)

Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο. Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Πάρο το βράδυ της Δευτέρας. ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εντοπίζεται στο πίσω μέρος του Αγίου Αντώνιου, προς τη μεριά του Μώλου και καίει θαμνώδη περιοχή, που είναι δύσβατη.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου καθώς και υδροφόρες του δήμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Φωτογραφίες: piraeuspress.gr

