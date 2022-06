Ηράκλειο

Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν δεκάδες δενδρύλλια κάνναβης

Τι βρέθηκε σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου εξερευνήσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν χθες σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Οι συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις εξερεύνησης με την εναέρια συνδρομή ελικοπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, οδήγησαν στον εντοπισμό δυο φυτειών με συνολικά 59 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς και βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1 μέτρου.

Πλησίον του χώρου της μίας φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι

25 φυσίγγια και

ζυγαριά ακριβείας.

Από την διενεργηθείσα αστυνομική έρευνα και προανάκριση ταυτοποιήθηκε ως ιδιοκτήτης - καλλιεργητής της μιας φυτείας ένας ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα ενός ημεδαπού για την καλλιέργεια της έτερης φυτείας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δυο κυνηγετικά όπλα, 42 φυσίγγια και μικροποσότητα κάνναβης.

Στους χώρους των φυτειών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αντικείμενα και πειστήρια σχετιζόμενα με την καλλιέργεια των δενδρυλλίων.

Επιπλέον, συνελήφθη ακόμα ένας ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου

πηγή: cretapost.gr

