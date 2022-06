Κυκλάδες

Αντίπαρος: Εντοπίστηκε σορός σε κατάσταση μουμιοποίησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αντιμέτωποι κάτοικοι της Αντιπάρου

Σορός σε κατάσταση μουμιοποίησης, εντοπίστηκε στην παραλία Μαστίχια.

Στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και ανέσυραν τη σορό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η οποία πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Κύκλωμα: δεκάδες συλλήψεις σε “εταιρεία” με τα “χρυσά κέρδη”

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Ολυμπιακός: ο Πρίντεζης, το “αντίο” και οι πανηγυρισμοί (εικόνες)