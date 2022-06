Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στη Ναυπακτία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν, για την κατάσβεση της φωτιάς, επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Ναυπακτία.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχής Χάνια Γαβρολίμνης.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά πλησίον της περιοχής Χάνια Γαβρολίμνης Ναυπακτίας επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της Ε.ΜΟ.Δ.Ε. , 10 οχήματα , 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2022

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.

