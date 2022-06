Ροδόπη

Φωτιά στην Κομοτηνή - Στις φλόγες αγροτικές καλλιέργειες

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες



Φωτιά στην Κομοτηνή σε χορτολιβαδική έκταση.

Η φωτιά στην Κομοτηνή εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική περιοχή μεταξύ Ξυλαγανής και Προσκυνητών, νωρίτερα την Κυριακή (19.06.2022).

Επί τόπου βρέθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 120 καμένα στρέμματα και μία θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες οι οποίοι προβλέπεται να εξασθενήσουν βαθμιαία από το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσαν αρκετά οχήματα από την Π.Υ. Κομοτηνής.

Πηγη: Facebook / Καιρικά Νέα Θράκης



