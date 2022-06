Χανιά

Χανιά: 5χρονος έπεσε από ύψος 3 μέτρων

«Βουτιά» από ύψος τριών μέτρων έκανε ένα αγοράκι μόλις 5 ετών.

Αγοράκι 5 ετών έχασε την ισορροπία του κι έπεσε σε κενό 3 μέτρων, στην περιοχή των Χανίων.

Το ατύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Κανδάνου.

Οι εκεί γιατροί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων, ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικό οίδημα και έχει δυνατό πονοκέφαλο ωστόσο δεν φέρεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: cretapost.gr

