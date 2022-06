Μαγνησία

Σκιάθος: Καταγγελία τουρίστριας για βιασμό της σε κλαμπ

Η καταγγελία της νεαρής, η αντίδραση του καταγγελλόμενου και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Ότι βιάστηκε από έναν 25χρονο Αθηναίο κατήγγειλε 19χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία, η οποία έκανε διακοπές στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής τουρίστριας, ο κατηγορούμενος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, στην τουαλέτα κλαμπ όπου διασκέδαζαν, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως υποστήριξε εκείνη, βρέθηκαν εκεί μετά από μεταξύ τους φλερτ. Ο 25χρονος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι, έμειναν στην τουαλέτα 2-3 λεπτά κι όταν εκείνη ζήτησε να φύγει, εκείνος της είπε «φύγε» και απομακρύνθηκε.

«Όταν βρήκα τους φίλους μου να μαλώνουν με την παρέα της την αναζήτησα για να της ζητήσω εξηγήσεις. Δεν την έβρισκα πουθενά. Εκείνη με παρέσυρε στην τουαλέτα», φέρεται να είπε απολογούμενος ο 25χρονος.

Ο ίδιος επισήμανε πως ενώ φλερταραν η 19χρονη έβαλε μία φίλη της να τον προσκαλέσει να βρεθούν στο wc. Στη συνέχεια εκείνη τον τράβηξε, όπως είπε, από το χέρι και τον πήγε στις ανδρικές τουαλέτες. «Δεν ήταν πουθενά στο κέντρο για να μου πει τι συνέβη και γιατί κατήγγειλε τέτοια πράγματα. Την αναζητούσα και δεν την έβρισκα. Γι’ αυτό και δεν συμμετείχαν στο επεισόδιο της συμπλοκής», φέρεται να κατέθεσε.

Ο 25χρονος ήταν κατηγορηματικός. «Όταν άλλαξε γνώμη και είπε «όχι» ζητώντας να αποχωρήσει, της είπα «φύγε». Όση ώρα ήμασταν στην τουαλέτα δεν έγινε τίποτα χωρίς δική της συναίνεση», σημειώνει.

Μετά την αναφορά του περιστατικού η 19χρονη επέστρεψε στην πατρίδα της όπως και οι δύο φίλοι της, που από την πλευρά τους κατήγγειλαν σε βάρος τους ξυλοδαρμό από τους φίλους του 25χρονου, παρά τη σοβαρή καταγγελλόμενη υπόθεση.

Μετά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Με την ολοκλήρωση της ανάκρισης το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου θα αποφασίσει με βούλευμα αν θα παραπέμψει τον 25χρονο σε δίκη ή όχι.

Σήμερα το Αυτόφωρο για το επεισόδιο

Στο μεταξύ, οι φίλοι του 25χρονου, τρεις Έλληνες νεαρής ηλικίας έως 25 ετών, θα δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι χτύπησαν τους δύο Σουηδούς που ήταν παρέα με την 19χρονη, όταν τους αναζήτησαν για να τους ζητήσουν τον λόγο για το περιστατικό που κατήγγειλε η νεαρή Σουηδέζα.

