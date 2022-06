Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένοι ανοίγουν την πόρτα σε κλέφτες

Πώς «χτυπούσαν» οι δράστες, προσποιούμενοι τους… υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Σοκ προκαλεί η δράση πολυμελούς εγκληματικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη που με τη μέθοδο της απασχόλησης έκλεβε ηλικιωμένους.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο έρχεται στο φως και δείχνει πώς «χτυπούσαν» οι δράστες, προσποιούμενοι τους… υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Η πολύμηνη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, ταυτοποιώντας 27 μέλη της.

Πρόκειται για άτομα 21 έως 59 ετών, με την πλειοψηφία τους να συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς, και διαμένουν στα Άνω Λιόσια Αττικής, στον Βόλο και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Από τη δράση τους κατάφεραν να συγκεντρώσουν 180.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 660.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν οι «μαϊμού» υπάλληλοι της ΔΕΗ

Ο ένας από τους τρεις δράστες χτυπάει το κουδούνι και εισέρχεται στο διαμέρισμα δηλώνοντας ότι είναι από τη ΔΕΗ και έχει συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο της πολυκατοικίας. Απασχολεί το ζευγάρι των ηλικιωμένων στην κουζίνα για να εισβάλουν στον χώρο οι συνεργοί του. Όσο αυτός κρατάει το ζευγάρι στην κουζίνα οι άλλοι δύο δράστες ψάχνουν για χρυσαφικά στο υπνοδωμάτιο. Για κακή τους τύχη φτάνει στο διαμέρισμα ο γιος του ζευγαριού. Μέσα σε δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Οι δράστες μάταια προσπαθούν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο σπίτι των γονιών του. Τους ζητά να αφήσουν ότι έχουν πάρει όμως εκείνοι το βάζουν στα πόδια.

