Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)

Χειροπέδες στους γκαφατζήδες κλέφτες πέρασαν οι αστυνομικοί, αφού η κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει τα πρόσωπά τους.



Απόλυτα βέβαιοι πως δεν υπήρχε περίπτωση να τους πιάσουν ήταν ένα ζευγάρι κλεφτών στην Κίσαμο στα Χανιά. Πρόκειται για έναν άντρα από την Αθήνα και μια γυναίκα από την Κίσαμο και οι δύο νεαρής ηλικίας, οι οποίοι με έκπληξη είδαν τους αστυνομικούς να χτυπούν την πόρτα του σπιτιού στο οποίο διαμένουν.

Και αυτό γιατί όταν διέρρηξαν μια ταβέρνα στην Πλάκα Κισάμου, ήταν απόλυτα σίγουροι πως ουδείς θα τους ανακάλυπτε αφού είχαν σπάσει την καταγραφική κάμερα εσωτερικού κυκλώματος, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν.

Παρά του ότι η ταβέρνα είναι κλειστή, η κάμερα ήταν σε λειτουργία και όταν το ζευγάρι των διαρρηκτών μπήκε μέσα από ένα παράθυρο φορώντας κουκούλες και μάσκες, το πρώτο που θέλησαν να κάνουν ήταν να πάρουν ένα κοντάρι για να σπάσουν την κάμερα, πριν κλέψουν περίπου 150 ευρώ σε κέρματα που είχαν απομείνει στο ταμείο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη και ένα κινητό τηλέφωνο.



Μόνο που το «ματάκι» που έσπασαν δεν ήταν το καταγραφικό της κάμερας, αλλά το…..σύστημα πυρασφάλειας! Και ενώ αυτοί βέβαιοι πως είχαν σπάσει την κάμερα τριγυρνούσαν άνετοι, οι κινήσεις τους καταγράφοντο συνεχώς!

Έτσι όταν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κισάμου, είδαν το βίντεο, ήταν θέμα χρόνου να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν, παρά του ότι - βέβαιοι πως είχαν σπάσει την κάμερα - αρχικά αρνήθηκαν και μάλιστα έντονα πως έκαναν την διάρρηξη, αλλά τελικά ομολόγησαν υπο τον βάρος του....βίντεο.

Στο σπίτι όπου διαμένουν βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, ενώ τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη.

