Χανιά: Τους έκλεψε το κινητό και μετά... τους το πούλησε!

Απίστευτο περιστατικό σε παιδική χαρά στα Χανιά





Μητέρα τριών παιδιών στα Χανιά βρέθηκε σε παιδική χαρά στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι, μαζί με τον σύζυγό της. Μία ομάδα εφήβων άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο του άνδρα και το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, μία παρέα εφήβων με ποδήλατα, πήραν το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της. Πολύ αργότερα, – όταν κατάλαβαν ότι τους έχει αναγνωρίσει μία γειτόνισσα, αναγκάστηκαν να το επιστρέψουν. Προηγουμένως ζήτησαν από τον κάτοχό του να τους δώσει 20 ευρώ (!), καθώς ισχυρίστηκαν ότι το είχαν αγοράσει από… Πακιστανό!

«Πήγαμε χθες (25.02.2022) το απόγευμα στις κούνιες στις εργατικές κατοικίες με τα παιδιά μας και ενώ περίμενα στο αυτοκίνητο με τον μικρό και ο άντρας μου ήταν στις κούνιες με τα δύο μεγαλύτερα παιδάκια μας», αναφέρει η καταγγέλλουσα.

Τότε, όπως περιγράφει, «ένας πιτσιρικάς με ποδήλατο έσκυψε και πήρε ένα κινητό κάτω από το αυτοκίνητο ενώ πιο πίσω ακολούθησαν και άλλα δύο παιδιά με ποδήλατα».

«Κατάλαβα αργότερα ότι ήταν το κινητό του άντρα μου που είχε πέσει από το αυτοκίνητο και το πήρε αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Ενώ με είδε μέσα στο αυτοκίνητο έφυγε τρέχοντας ενώ θα μπορούσε να μου το δώσει!» συνεχίζει.

Όπως αναφέρει, το συμβάν είδε και μία κυρία η οποία αναγνώρισε το ένα από τα τρία παιδιά. Στη συνέχεια κάλεσαν στο κινητό και το παιδί τους είπε ότι δήθεν το είχε αγοράσει 20 ευρώ από έναν Πακιστανό.

«Ψέματα. Τον είχαμε δει καθαρά να το παίρνει αυτός. Τελικά ο άντρας μου έδωσε τα 20 ευρώ σε ένα φίλο που έστειλε για να δώσει το κινητό και του το έδωσε.» σημειώνει ενώ προσθέτει ότι μαζί με το τηλέφωνο έχει κλαπεί και η ταυτότητα του συζύγου της, η οποία αναζητείται.

«Επιπλέον αυτά τα 20 ευρώ θα προτιμούσα να έπαιρνα κάτι στα παιδιά μου η να τα έδινα σε κάποιον που είχε πραγματικά ανάγκη!», καταλήγει.

